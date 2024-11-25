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        Isparta merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Isparta merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 17:20 Güncelleme: 25.11.2024 - 17:20
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        Isparta merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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        Isparta merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Isparta ve Burdur'da arkadaşlık vaadyile apart dairesine buluşmaya çağırdıkları kişileri tuzağa düşürdükleri iddia edilen zanlıları takibe aldı.

        Buluştukları kişilerden "abim geldi, kardeşim geldi" diyerek saklanmalarını isteyen şüphelilerin, bu esnada kişilerin cep telefonlarındaki mobil bankacılık hesabından başka hesaplara para gönderdiği tespit edildi.

        Hesap hareketlerini incelemeye alan ekipler, şüphelilerin bu yöntemle 262 bin lirayı başka hesaplara aktardıklarını tespit etti.

        Operasyon başlatan ekipler, kimlikleri belirlenen G.C, H.C, Y.D ve D.D'yi Isparta ve Burdur'da yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakılırken, G.C, H.C. ve D.D. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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