Isparta merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Operasyon başlatan ekipler, kimlikleri belirlenen G.C, H.C, Y.D ve D.D'yi Isparta ve Burdur'da yakaladı.

Hesap hareketlerini incelemeye alan ekipler, şüphelilerin bu yöntemle 262 bin lirayı başka hesaplara aktardıklarını tespit etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Isparta ve Burdur'da arkadaşlık vaadyile apart dairesine buluşmaya çağırdıkları kişileri tuzağa düşürdükleri iddia edilen zanlıları takibe aldı.

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