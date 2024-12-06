Isparta'da eşine kızıp evini yakan kişi tutuklandı.

Dün yaşanan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelmiş, yangını kendisinin çıkardığını itiraf eden M.D. ise gözaltına alınmıştı.

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