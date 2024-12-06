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        Isparta'da eşine kızıp evini yakan kişi tutuklandı

        Isparta'da eşine kızıp evini yakan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 18:22 Güncelleme: 06.12.2024 - 18:22
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        Isparta'da eşine kızıp evini yakan kişi tutuklandı
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        Isparta'da eşine kızıp evini yakan kişi tutuklandı.

        Bağlar Mahallesi 2712 Sokak'taki 4 katlı binanın üçüncü katındaki evini, eşiyle tartışmasının ardından ateşe verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan M.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Dün yaşanan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelmiş, yangını kendisinin çıkardığını itiraf eden M.D. ise gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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