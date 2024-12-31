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        Isparta'da kuyumcudan hırsızlık girişimi

        Isparta'da gece saatlerinde bir kuyumcunun camı kıralmaya çalışılarak soygun girişiminde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 14:11 Güncelleme: 31.12.2024 - 14:11
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        Isparta'da kuyumcudan hırsızlık girişimi
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        Isparta’da gece saatlerinde bir kuyumcunun camı kıralmaya çalışılarak soygun girişiminde bulunuldu.

        Yayla Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanının camı kırılmaya çalışıldı.

        Durumu fark eden dükkan sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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