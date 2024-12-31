Isparta'da kuyumcudan hırsızlık girişimi
Isparta'da gece saatlerinde bir kuyumcunun camı kıralmaya çalışılarak soygun girişiminde bulunuldu.
Isparta’da gece saatlerinde bir kuyumcunun camı kıralmaya çalışılarak soygun girişiminde bulunuldu.
Yayla Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanının camı kırılmaya çalışıldı.
Durumu fark eden dükkan sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi.
Ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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