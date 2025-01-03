Isparta'da 2024'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarların yüzde 35'i doğru çıktı

Isparta'da geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çağrıların sadece yüzde 35'inin gerçek vakayı içerdiği bildirildi.

Merkezin Müdürü İsmail Ünal, yaptığı açıklamada, AFAD, emniyet, itfaiye, jandarma, orman ve sağlık alanında 2024'te merkezin 410 bin 882 kez arandığını, bunların 143 bin 603'ünün gerçek vaka olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

267 bin 279 aramanın ise vaka olarak kayıtlara geçmediğini aktaran Ünal, bunların içinde gereksiz yapılan aramaların da bulunduğunu kaydetti.

Ünal, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin gereksiz yere meşgul edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Çağrı merkezi, gereksiz yere meşgul edilirse acil ihtiyacı olan bir insana ulaşamayabiliriz. Bu durum bir insanın hayatına da mal olabilir. Vatandaşlarımızdan ricamız, gerçekten acil yardıma ihtiyacı olduklarında gece gündüz bizi arayabilirler. Aradıklarında da mümkün olduğu kadar sakin olurlarsa kendilerine daha hızlı hizmet verebiliriz." diye konuştu.