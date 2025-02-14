Isparta'da iş yerinden para çalan şüpheli tutuklandı

Ekiplerce yapılan çalışma sonucu olayın şüphelisi olarak A.Y gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden 6 bin 350 lira çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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