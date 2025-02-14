Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da iş yerinden para çalan şüpheli tutuklandı

        Isparta'da bir iş yerinden para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 17:15 Güncelleme: 14.02.2025 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da iş yerinden para çalan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL

        Isparta'da bir iş yerinden para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden 6 bin 350 lira çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce yapılan çalışma sonucu olayın şüphelisi olarak A.Y gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.