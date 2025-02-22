Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde Motosnow Yarışları başladı.

Yaklaşık 70 sporcunun katıldığı yarışlara, vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Etkinliğin ilk gününde t-bar bölgesinde akrobatik gösteriler yapıldı, ikinci gününde ise yarışların ardından çeşitli konserler düzenlenecek.

Hobi, Pro ve Kadınlar olmak üzere 3 kategoriden oluşan yarışta toplam 67 bin 500 TL para ödülü verilecek.

Travel Moto Academy öncülüğünde düzenlenen yarışlara, Isparta Valiliği, İl Özel İdaresi, Isparta Belediyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, emniyet ve jandarma güçleri de destek veriyor.