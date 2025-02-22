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        Davraz Kayak Merkezi'nde Motosnow yarışları başladı

        Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde Motosnow Yarışları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 20:16 Güncelleme: 22.02.2025 - 20:16
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        Davraz Kayak Merkezi'nde Motosnow yarışları başladı
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        Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde Motosnow Yarışları başladı.

        Yaklaşık 70 sporcunun katıldığı yarışlara, vatandaşlar da ilgi gösterdi.

        Etkinliğin ilk gününde t-bar bölgesinde akrobatik gösteriler yapıldı, ikinci gününde ise yarışların ardından çeşitli konserler düzenlenecek.

        Hobi, Pro ve Kadınlar olmak üzere 3 kategoriden oluşan yarışta toplam 67 bin 500 TL para ödülü verilecek.

        Travel Moto Academy öncülüğünde düzenlenen yarışlara, Isparta Valiliği, İl Özel İdaresi, Isparta Belediyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, emniyet ve jandarma güçleri de destek veriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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