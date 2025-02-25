Isparta'da üzerine tomruk devrilen 2 işçiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İbişler köyündeki ormanlık alanda yükleme yapılan kamyonun kayması sonucu üzerindeki tomruk, bölgede çalışan H.A. ve M.Y'nin üzerine düştü.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde üzerine tomruk düşen bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi ağır yaralandı.

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