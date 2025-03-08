Eğirdir'in "son soba ustası" 41 yıldır baba mesleğini sürdürüyor

İSMAİL KUZ - Isparta’nın Eğirdir ilçesindeki son soba ustası Ali Hun, babasından devraldığı zanaatını 41 yıldır özveriyle devam ettiriyor.

Çocuk yaşlardan itibaren soba atölyelerinde babası ve ağabeyi ile çalışmaya başlayan Hun, gün geçtikçe işinde ustalaştı.

Babasının çeyrek asır sürdürdüğü sobacılık mesleğini 17 yaşında devralan Hun, Eğirdir Sanayi Sitesi'ndeki dükkanında kaybolmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Hun, AA muhabirine, babasının 1958'de soba atölyesi dükkanını açtığını ve 1984 yılına kadar sürdürdüğü mesleğini oğullarına devrettiğini söyledi.

Gelişen teknoloji nedeniyle mesleğinin bitmek üzere olduğunu ve ilçedeki son soba ustasının kendisi olduğunu belirten Ali Usta, "Doğal gaz, kalorifer çıkınca sobacılık öldü. Eski rağbet yok, bu saatten sonra da çırak yetiştirmenin anlamı yok." dedi.

- Soba tamiratı da yapıyor

Ali Hun, sobacılık yaparak iki evlat büyüttüğünü, çocuklarından birinin Isparta'da diğerinin ise Antalya'da sağlık sektöründe hizmet verdiğini ifade etti.

Köylerden ilçe pazarlarına gelen yerel halka açtıkları sergi ile çeşitli ürünlerinin satışını yaptıklarını anlatan 58 yaşındaki Hun, "Ağabeyim pazarlara çıkıyor, köylülerin eksikleri varsa sobadır, kovadır, soba borusudur onları karşılıyor. Bunun yanında çeşitli sobaların tamiratlarını ve göbek değişimini yapıyoruz. Sobanın taban sacı, döküm kapakları kırılırsa onları kaynatıyoruz. Gelenleri geri çevirmemek için her türlü tadilatı yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Hun, ayrıca 1960'lı yıllardan kalmış antika olan, hurdacılara düşen sobaları da restore ederek hayata döndürebildiği, tekrar faaliyete geçirebildiğini de dile getirdi.