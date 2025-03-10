Kazada yaralanan Şarkikaraağaç Belediye Başkanı, eşi ve kızı taburcu edildi

Isparta'da trafik kazasında yaralanan Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer, eşi ve kızı, tedavi gördükleri hastaneden taburcu edildi.

Isparta-Eğirdir kara yolu Kuleönü beldesindeki kavşakta geçirdikleri trafik kazasında yaralanan Belediye Başkanı Göçer, eşi ve kızının hastanedeki tedavileri tamamlandı.

Göçer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, herhangi bir sağlık problemi yaşamadığını söyledi.

Ailece evde dinlendiklerini belirten Göçer, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte arayan soran hastaneye kadar gelip ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim. Telefon ve mesajlarına cevap veremediğim herkesin hoşgörüsüne sığınıyorum. Allah hiç kimseye böyle acı imtihan vermesin, dua eder, dua bekleriz."

Göçer'in kullandığı araç dün kontrolden çıkarak şarampole devrilmiş, yaralanan Göçer ve ailesi hastaneye kaldırılmıştı.