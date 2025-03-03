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        Poyraz'ın tebrik kartına Hakkari'den yanıt geldi

        ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde 4'üncü sınıf öğrencisi Poyraz Turan'ın (10) gönderdiği yeni yıl tebrik kartına Hakkari Emniyet Müdürlüğü, hediyeler ve mesajla karşılık verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 15:23 Güncelleme: 03.03.2025 - 15:25
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        Poyraz'ın tebrik kartına Hakkari'den yanıt geldi
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        ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde 4'üncü sınıf öğrencisi Poyraz Turan'ın (10) gönderdiği yeni yıl tebrik kartına Hakkari Emniyet Müdürlüğü, hediyeler ve mesajla karşılık verdi.

        Eğirdir Mustafa Çetinkaya İlkokulu 4/B sınıfı öğrencileri, yılbaşında farklı illerde görev yapan asker ve polislere tebrik kartı gönderdi. Öğrencilerden Poyraz Turan'ın gönderdiği kart, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'ne ulaştı. Yeni yıl tebrik kartını alan polis memurları ve Hakkari İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, bu anlamlı harekete kayıtsız kalmadı. Hakkari'de görev yapan toplum destekli polisler ile öğrenciler birlikte hediyeler hazırlayıp, yazdıkları mesaj ve çektikleri videoyla birlikte Eğirdir Mustafa Çetinkaya Okulu 4/B sınıfı öğrencilerine gönderdi.

        Eğirdir Emniyet Müdürü Levent Okyay, Isparta Toplum Destekli Polislik Şubesi görevlileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Erol ve öğretmenlerin katılımıyla, gönderilen hediye ve mesaj öğrencilere iletildi. İlçe Emniyet Müdürü Levent Okyay, "Bizlerin geleceğisiniz, sizler bu şekilde sevgiyle hocalarınız sayesinde yoğrulduktan sonra, toplumumuzda sevgiyle gelişecek, daha iyi bir geleceğe ulaşacağımızdan ümidimizi kaybetmeyeceğiz" dedi.

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