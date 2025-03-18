Isparta'da Somalili askerler arasında çıkan kavgada 24 asker yaralandı
Isparta'da eğitim gören Somalili askerler arasında futbol maçı sonrasında çıkan kavgada 24 asker yaralandı.
Isparta'da eğitim gören Somalili askerler arasında futbol maçı sonrasında çıkan kavgada 24 asker yaralandı.
Valilikten yapılan açıklamada, General İhsan Alper Kışlası'nda eğitim gören Somalili askerler arasında futbol maçı sonrasında kavga çıktığı belirtildi.
İlk belirlemelere göre 24 Somalili askerin yaralandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yaralılar ilimizdeki hastanelerde tedavi altına alınmış olup biri dışında diğerlerinin sağlık durumu iyidir. Kışlada şu an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. İdari ve adli tahkikat ilgili kurumlar tarafından yürütülmektedir."
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