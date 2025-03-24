Isparta Gelendost Belediye Başkanı Özmen ve 5 kişi gözaltına alındı
Isparta Valiliği, Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen ve 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Isparta Valiliği, Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen ve 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Gelendost Belediye Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Açıklamada, Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Özmen ve 5 şüpheli hakkında arama, yakalama ve gözaltı işlemlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den Gelendost Belediye Başkanı olarak seçilen Özmen, 20 Ocak 2025'te partisinden istifa etmişti.
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