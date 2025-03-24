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        Isparta Gelendost Belediye Başkanı Özmen ve 5 kişi gözaltına alındı

        Isparta Valiliği, Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen ve 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 23:53 Güncelleme: 24.03.2025 - 23:53
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        Isparta Gelendost Belediye Başkanı Özmen ve 5 kişi gözaltına alındı
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        Isparta Valiliği, Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen ve 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Gelendost Belediye Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

        Açıklamada, Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Özmen ve 5 şüpheli hakkında arama, yakalama ve gözaltı işlemlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

        31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den Gelendost Belediye Başkanı olarak seçilen Özmen, 20 Ocak 2025'te partisinden istifa etmişti.

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