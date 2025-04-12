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        Isparta'da devrilip kanala düşen otomobildeki komiser hayatını kaybetti

        Isparta'da kullandığı otomobil devrilerek kanala düşen komiser Nazım Akkoyun yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 10:20 Güncelleme: 12.04.2025 - 10:32
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        Isparta'da devrilip kanala düşen otomobildeki komiser hayatını kaybetti
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        Isparta'da kullandığı otomobil devrilerek kanala düşen komiser Nazım Akkoyun yaşamını yitirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli komiser Nazım Akkoyun'un kullandığı 34 DAJ 348 plakalı otomobil, gece saatlerinde Gökçay Mesire Alanı mevkisinde devrilip yol kenarındaki demir korkulukları aşarak su kanalına düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Akkoyun'un hayatını kaybettiğini anlaşıldı.

        Akkoyun'un cenazesi meslektaşlarının incelemesinin ardından hastane morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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