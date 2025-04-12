Isparta'da devrilip kanala düşen otomobildeki komiser hayatını kaybetti
Isparta'da kullandığı otomobil devrilerek kanala düşen komiser Nazım Akkoyun yaşamını yitirdi.
Isparta'da kullandığı otomobil devrilerek kanala düşen komiser Nazım Akkoyun yaşamını yitirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli komiser Nazım Akkoyun'un kullandığı 34 DAJ 348 plakalı otomobil, gece saatlerinde Gökçay Mesire Alanı mevkisinde devrilip yol kenarındaki demir korkulukları aşarak su kanalına düştü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Akkoyun'un hayatını kaybettiğini anlaşıldı.
Akkoyun'un cenazesi meslektaşlarının incelemesinin ardından hastane morguna gönderildi.
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