Isparta'da yaban keçisi avlayan 1 kişiye 671 bin 355 lira ceza kesildi

Yaban keçisini avladığı belirlenen kişinin ruhsatsız tüfeğine el konuldu. Ekipler, bu kişiye 671 bin 355 lira ceza uyguladı.

Jandarmanın da eşlik ettiği ekipler, ormanlık alanda yaptığı incelemede bir yaban keçisinin vurulduğunu tespit etti.

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