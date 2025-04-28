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        SDÜ'den teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık projesi

        –Süleyman Demirel Üniversitesi(SDÜ), teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak için köy okullarında kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 10:35 Güncelleme: 28.04.2025 - 10:39
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        SDÜ'den teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık projesi
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        –Süleyman Demirel Üniversitesi(SDÜ), teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak için köy okullarında kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenliyor.

        SDÜ'den yapılan açıklamaya göre, "Hacivat ve Karagöz Gölge Oyunu ile Teknolojiyi Anlamak: Planetaryum Çadırı ile Uzay Farkındalığı" isimli Toplumsal Katkı Projesi'nin ilk etkinliği, Büyük Gökçeli köyü Şehit Şeref Arslan İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

        Projenin çocuklara kültürel değerlerini tanıtırken, bilime olan ilgilerini artırmayı amaçladığı belirtildi.

        Açıklamada, "Türkiye'nin yarınlarını şekillendirmek için yalnızca ekranlara bakmak yetmez. Kültürümüzü tanımak, geçmişimizi bilmek ve teknolojiyi bilinçli bir şekilde kullanmak zorundayız." ifadelerine yer verildi.

        İki tematik çadırda düzenlenen etkinliklerde, Hacivat ve Karagöz Gölge Oyunu ile teknoloji bağımlılığının zararlarına mizahi bir anlatımla dikkat çekildi. Planetaryum Çadırı'nda ise astronot kostümlü anlatıcılar eşliğinde çocuklara uzay ve bilim konularında interaktif sunumlar yapıldı.

        Etkinlik sonunda öğrencilere Hacivat ve Karagöz Gölge Oyunu malzemeleri ile kitaplardan oluşan kutular hediye edildi. Maskotlar ve kuklalar da etkinliğe renk kattı.

        Proje kapsamında, mayıs ayı boyunca farklı köy okullarında etkinlikler düzenlenerek çok sayıda öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

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