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        Isparta'da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde inşaattaki asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 22:06 Güncelleme: 28.04.2025 - 22:06
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        Isparta'da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
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        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde inşaattaki asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Ülvikale Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan Mehmet Kılıç, asansör boşluğuna düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kılıç, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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