Isparta'nın dört aylık ihracatı 143 milyon 525 bin dolar oldu

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Metin Çelik, kent ihracatının 4 ayda 143 milyon 525 bin dolara ulaştığını bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayında kentten yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 43 oranında arttığını belirtti.

Geçen yılın nisan ayında 27 milyon dolar olan ihracat rakamının 38 milyon 649 bin dolara ulaşmasının kendilerini memnun ettiğini aktaran Çelik, "Yılın ilk dört ayında toplam ihracatımız ise 143 milyon 525 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz sektör, 22 milyon 186 bin dolarla madencilik ürünleri oldu." ifadesini kullandı.

Çelik, nisan ayında Isparta'dan 6 milyon 474 bin dolarla en fazla ihracat yapılan hububat sektörünü, 5 milyon dolarla madencilik ürünleri, 4 milyon 714 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 3 milyon 867 bin dolarla yaş meyve ve sebze ile 3 milyon 507 bin dolarla çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinin takip ettiğini bildirdi.

ITSO Başkanı Çelik, kentten en fazla Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracat yapıldığını kaydetti.