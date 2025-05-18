Isparta'da gölde kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

Bot yardımıyla göle açılan ekipler, kayıp kişinin bulunması için su altında ve yüzeyinde çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eğirdir Gölü Altınkum Plajı'ndan deniz simidi ile suya giren Afganistan uyruklu Hasibullah Rahmani'den bir süre sonra haber alınamadığı bildirildi.

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