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        Isparta'da gölde kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde girdiği gölde kaybolduğu belirtilen kişi için arama başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 20:14 Güncelleme: 18.05.2025 - 20:14
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        Isparta'da gölde kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı
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        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde girdiği gölde kaybolduğu belirtilen kişi için arama başlatıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eğirdir Gölü Altınkum Plajı'ndan deniz simidi ile suya giren Afganistan uyruklu Hasibullah Rahmani'den bir süre sonra haber alınamadığı bildirildi.

        Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

        Bot yardımıyla göle açılan ekipler, kayıp kişinin bulunması için su altında ve yüzeyinde çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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