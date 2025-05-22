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        Isparta'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Isparta'nın Gelendost ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 23:44 Güncelleme: 22.05.2025 - 23:44
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        Isparta'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Isparta’nın Gelendost ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Muhittin Güven'in kullandığı 06 DZD 232 plakalı otomobil, Çınar Soğuk Hava Deposu mevkisinde Mevlüt Erdal idaresindeki 32 KC 639 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Erdal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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