Isparta'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Isparta'nın Gelendost ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Isparta’nın Gelendost ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Muhittin Güven'in kullandığı 06 DZD 232 plakalı otomobil, Çınar Soğuk Hava Deposu mevkisinde Mevlüt Erdal idaresindeki 32 KC 639 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Erdal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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