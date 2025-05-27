Isparta'da yangında zarar gören ev belediye ekiplerince onarılıyor

Ekipler, evin hem yapısal güçlendirmesi hem de yangından etkilenen bölümlerinin yeniden inşası için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayın ardından harekete geçen Isparta Belediyesi, aileyi geçici olarak bir apart daireye yerleştirdi.

Yangın, 5 kişilik bir ailenin yaşadığı evde ciddi hasara yol açtı, evin mutfağı ve çatısı kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.