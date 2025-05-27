Isparta'da yangında zarar gören ev belediye ekiplerince onarılıyor
Isparta Belediyesi, yangın nedeniyle hasar gören 5 kişilik ailenin evinde tadilat çalışması yürütüyor.
Isparta Belediyesi, yangın nedeniyle hasar gören 5 kişilik ailenin evinde tadilat çalışması yürütüyor.
Bahçelievler Mahallesi'nde geçtiğimiz haftalarda, bir evin mutfak bölümünde başlayan yangın kısa sürede çatıya sıçradı.
Yangın, 5 kişilik bir ailenin yaşadığı evde ciddi hasara yol açtı, evin mutfağı ve çatısı kullanılamaz hale geldi.
Olayın ardından harekete geçen Isparta Belediyesi, aileyi geçici olarak bir apart daireye yerleştirdi.
Belediye ekiplerince eş zamanlı olarak evin onarım süreci başlatıldı.
Ekipler, evin hem yapısal güçlendirmesi hem de yangından etkilenen bölümlerinin yeniden inşası için çalışmalarını sürdürüyor.
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