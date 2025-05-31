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        Isparta'da 2025 Uluslararası Gül Festivali kapsamında şarkıcı Öykü Gürman konser verdi

        Isparta'da düzenlenen 2025 Uluslararası Gül Festivali kapsamında şarkıcı Öykü Gürman sahneye çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 00:28 Güncelleme: 31.05.2025 - 00:28
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        Isparta'da 2025 Uluslararası Gül Festivali kapsamında şarkıcı Öykü Gürman konser verdi
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        Isparta'da düzenlenen 2025 Uluslararası Gül Festivali kapsamında şarkıcı Öykü Gürman sahneye çıktı.

        Isparta Belediyesi koordinasyonunda eski terminal bölgesinde gerçekleştirilen konserde Öykü Gürman, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Yoğun ilgi gören konserde müzikseverler şarkılara eşlik etti.

        Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Gürman'a ahşap oyma gül ve lavanta tablosu hediye etti.

        Festival, çeşitli etkinlikler ve konserlerin ardından 1 Haziran'da sona erecek.

        Galeri
        Galeri

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