Isparta'da 2025 Uluslararası Gül Festivali kapsamında şarkıcı Öykü Gürman konser verdi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Gürman'a ahşap oyma gül ve lavanta tablosu hediye etti.

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