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        Isparta'da özel halk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

        Isparta'da özel halk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 19:05 Güncelleme: 24.06.2025 - 19:09
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        Isparta'da özel halk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
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        Isparta'da özel halk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

        Kent merkezinde Musa Bayındır yönetimindeki özel halk otobüsünde, ayakta yolculuk yapan bir kadın yolcu aniden fenalaştı. Diğer yolcuların uyarısı üzerine Bayındır, hızlıca güzergahını değiştirerek fenalaşan kadını Isparta Şehir Hastanesine ulaştırdı.

        Olay anı da otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Musa Bayındır, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 yıldır şoförlük yaptığını belirterek, otobüsüne binen yolcu fenalaşınca hiç düşünmeden hastaneye ulaştırdığını söyledi.

        Hastayı acildeki hastane personeline teslim ettiğini anlatan Bayındır, "Ambulans çağırmak yerine en hızlı nasıl yetiştiririz diye düşündük. Böyle durumlarda insan refleksleriyle hareket ediyor. Hastanın yanında kalmak istedim fakat otobüste başka yolcular da vardı. Önce onları çarşıya ulaştırdım. Sonrasında hastamızın durumunun iyi olduğunu öğrendim, çok mutlu oldum." diye konuştu.

        Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner de normalde sivil araçlarla bile zor girilen bir noktaya, şoförün yoğun trafikte aracı başarılı bir şekilde yönlendirdiğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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