Isparta'da kaçak kazı yaparken yakalanan 4 kişi gözaltına alındı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Sevinçbey köyü Bademli Boğazı mevkisinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen M.Ç, K.A, H.Ç. ve E.A. suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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