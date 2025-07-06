Isparta'da şehit annesinin vasiyetini yerine getiren askerler tabutunu taşıdı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde şehit annesinin, vefatında askerlerin omzunda uğurlanma vasiyeti yerine getirildi.

Şanlıurfa'da 33 yıl önce şehit düşen Kıdemli Başçavuş Ekrem Çetin'in annesi Remziye Çetin, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Çetin'in hayattayken kendisini ziyaret eden kent protokolünden, vefatında tabutunun askerlerin omuzunda taşınmasını istediği vasiyeti yerine getirildi.

Remziye Çetin'in cenazesi, Sevinçbey köyünde kılınan cenaze namazının ardından şehit oğlunun kabrinin yanına defnedildi.

Şehit annesinin cenaze törenine, Isparta Valisi Abdullah Erin, Eğirdir Kaymakamı Ömer Çimşit, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ve çok sayıda kişi katıldı.