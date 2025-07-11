Ispartalı öğrenci LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu

Doğa Koleji'nin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda, Isparta'dan Salih Emre Karakulak Türkiye birincileri arasında yer aldı.

Şehit Ömer Sarı Ortaokulu öğrencisi Karakulak, sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alma başarısı gösterdi.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından duygularını basın mensuplarıyla paylaşan 14 yaşındaki Karakulak, yıl boyunca düzenli ve disiplinli bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

Sonucun kendisi için sürpriz olmadığını dile getiren Karakulak, "Sonucun böyle geleceğini tahmin ediyordum, bir tık rahattım. Derslerin temeline odaklandım, bolca soru çözdüm. Paragraf soruları çok önemliydi. Kaygılarımı da soru çözerek aştım." dedi.

Gelecekte mühendislik alanında ilerlemek istediğini belirten Karakulak, lise tercihini Galatasaray Lisesi ya da Ankara Fen Lisesi gibi okullardan yana kullanmayı düşündüğünü ifade etti.

Salih Emre Karakulak'ın babası Ramazan Karakulak da oğlunun başarısından büyük mutluluk duyduklarını belirtti.