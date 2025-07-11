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        Ispartalı öğrenci LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu

        Doğa Koleji'nin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda, Isparta'dan Salih Emre Karakulak Türkiye birincileri arasında yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 19:29 Güncelleme: 11.07.2025 - 19:29
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        Ispartalı öğrenci LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu
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        Doğa Koleji'nin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda, Isparta'dan Salih Emre Karakulak Türkiye birincileri arasında yer aldı.

        Şehit Ömer Sarı Ortaokulu öğrencisi Karakulak, sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alma başarısı gösterdi.

        Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından duygularını basın mensuplarıyla paylaşan 14 yaşındaki Karakulak, yıl boyunca düzenli ve disiplinli bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

        Sonucun kendisi için sürpriz olmadığını dile getiren Karakulak, "Sonucun böyle geleceğini tahmin ediyordum, bir tık rahattım. Derslerin temeline odaklandım, bolca soru çözdüm. Paragraf soruları çok önemliydi. Kaygılarımı da soru çözerek aştım." dedi.

        Gelecekte mühendislik alanında ilerlemek istediğini belirten Karakulak, lise tercihini Galatasaray Lisesi ya da Ankara Fen Lisesi gibi okullardan yana kullanmayı düşündüğünü ifade etti.

        Salih Emre Karakulak'ın babası Ramazan Karakulak da oğlunun başarısından büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

        Oğlunun okulda dersleri dikkatle dinlediğini ve evde ödevlerini zamanında yaptığını söyleyen baba Karakulak, "Saatlerce masa başında çalışan biri değildi. En büyük avantajı, okuldaki dersi iyi dinlemesiydi." dedi.

        Sınav sürecinde aile olarak çocuklarının motivasyonunu yüksek tutmaya çalıştıklarını vurgulayan Karakulak, "Bu sürece kendine güvenerek başladı. Deneme sınavlarında başarılı bir grafik çizdiği için biz de kaygılanmadık. Sürecin sonuna doğru biraz sıkıldılar ama biz de yanında olmaya çalıştık. En büyük dileğimiz, vatanına ve milletine faydalı bir birey olması." diye konuştu.

        Anne Gülay Karakulak ise oğlunun başarısının beklenen bir sonuç olduğunu, ancak sınavda küçük bir hata yapma ihtimalinin kendilerini endişelendirdiğini ifade etti. Sonucu dikiş kursundaki arkadaşlarıyla birlikte öğrendiğini anlatan Karakulak, "Sonucu görünce çok mutlu olduk, gözyaşlarıma hakim olamadım." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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