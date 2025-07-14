Isparta'da bir kişiyi tornavidayla ağır yaralayan şüpheli gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

H.D. ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen M.Ş. arasında Karaağaç Mahallesi'ndeki bir binanın 5. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.