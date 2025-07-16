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        Isparta'da otomobili şarampole devrilen sürücü yaralandı

        Isparta'nın Aksu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 12:40 Güncelleme: 16.07.2025 - 12:40
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        Isparta'da otomobili şarampole devrilen sürücü yaralandı
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        Isparta'nın Aksu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        G.Ç'nin kullandığı 32 ABS 403 plakalı otomobil, Karacahisar köyünde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ilk müdahalesinin ardından Eğirdir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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