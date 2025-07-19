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        Isparta'da öğretmenlerin kurduğu bando takımı, düğün ve etkinliklere renk katıyor

        SÜLEYMAN ELÇİN - Isparta'da öğretmenlerden oluşan bando takımı, tek tip kıyafet ve çeşitli enstrümanlarla kentteki sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyor, düğün ve etkinliklere renk katıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 12:48 Güncelleme: 19.07.2025 - 12:48
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        Isparta'da öğretmenlerin kurduğu bando takımı, düğün ve etkinliklere renk katıyor
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        SÜLEYMAN ELÇİN - Isparta'da öğretmenlerden oluşan bando takımı, tek tip kıyafet ve çeşitli enstrümanlarla kentteki sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyor, düğün ve etkinliklere renk katıyor.

        Kentte yaşayan müzik tutkunu 6 öğretmen, sosyal medyadaki videolardan etkilenerek modern bir bando takımı kurdu.

        Farklı yaş gruplarında olmalarına rağmen müzik aşkıyla bir araya gelen öğretmenler, geleneksel düğünlerde duyulmaya alışılmış davul ve zurnanın yerine trompet, trombon, saksafon, klarnet çalıyor.

        Giydikleri tek tip kıyafetlerle de ilgi çeken bando takımı, takım marşlarından, yerel türkülere, Balkan müziklerinden dizi müziklerine kadar geniş bir repertuar ile insanları eğlendiriyor.

        İlçedeki etkinlik ve düğünlerin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de katılan öğretmenler, engelli, hasta ve kimsesiz çocuklara da özel konserler vererek yüzlerinde gülümseme oluşturuyor.

        Bando takımının kurucularından Selim Gümüş, AA muhabirine, kentteki etkinliklere kıyafetleri ve müzikleriyle renk katmaya çalıştıklarını söyledi.

        Önceden bu tür etkinliklere sadece davul ve zurna çalan müzisyenlerin gittiğini belirten Gümüş, "Biz Batı sazlarıyla gidiyoruz. Batı sazları da olsa Türk müziği çalıyoruz. Çocuklar için eğlenceli oluyor. Katılımcılar ne çalındığını çok iyi anlıyor ve beğeniyor." dedi.

        - Galatasaray, Fenerbahçe marşları ve dizi müzikleri de çalıyorlar

        Toplum yararına olan organizasyonlarda da yer almaya çalıştıklarını anlatan Gümüş, "Ekibimiz 6 kişiden oluşuyor. Öğretmen olmamız dolayısıyla çocuklarla ilişkilerimiz çok iyi. Tek tip kıyafetler ve eğlenceli şarkılarımız dolayısıyla çocuklar bizi çok seviyor. Onlara Galatasaray, Fenerbahçe marşları da sevdikleri dizilerin müziklerini de çalışıyoruz. Böyle olunca çok eğleniyorlar." diye konuştu.

        Gümüş, Isparta'nın yanı sıra Antalya, Burdur gibi yakın kentlerdeki etkinliklere de katıldıklarını kaydetti.

        Müzik öğretmeni Kenan Turan da düğünlerin vazgeçilmezi davul ve zurnaya göre bando takımının daha zengin bir müzik içeriği sunduğunu dile getirdi.

        İnsanların güzel günlerini daha da eğlenceli hale getirdiklerini aktaran Turan, "Bizi en fazla sosyal sorumluluk projeleri mutlu ediyor. Engellilerin yüzünde bir gülümse oluşturabiliyorsak ne mutlu bize. Kimsesiz çocuklara da konser verdik. Öğretmen olduğumuz için çocukların mutluluğu bizim için çok önemli. Müziğin evrensel dilini kullanarak toplumun her kesimiyle renkli, eğlenceli iletişim kurabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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