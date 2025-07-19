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        Isparta'da babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 21:11 Güncelleme: 19.07.2025 - 21:11
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        Isparta'da babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti
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        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kumdanlı köyünde traktör süren Gasım Nabit, evinin önüne saman dökmek için yaklaştığı sırada oğlu Ertuğrul Nabit‘i fark etmeyip üzerinden geçti.

        İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ertuğrul Nabit, kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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