Isparta'da 93 yaşındaki şüphelinin 3 kişiyi silahla yaraladığı anlar güvenlik kamerasında

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.K, silahla K.Ç'yi ağır yaraladı. Olayda yerden seken kurşunlarla E.P. (8) ve Ş.A. da yaralandı.

Çaltı köyünde oturan 93 yaşındaki M.A.K. ile K.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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