Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da 93 yaşındaki şüphelinin 3 kişiyi silahla yaraladığı anlar güvenlik kamerasında

        Isparta'nın Gelendost ilçesinde 93 yaşındaki zanlının 3 kişiyi silahla yaraladığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 22:45 Güncelleme: 20.07.2025 - 22:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da 93 yaşındaki şüphelinin 3 kişiyi silahla yaraladığı anlar güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Isparta'nın Gelendost ilçesinde 93 yaşındaki zanlının 3 kişiyi silahla yaraladığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Çaltı köyünde oturan 93 yaşındaki M.A.K. ile K.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.K, silahla K.Ç'yi ağır yaraladı. Olayda yerden seken kurşunlarla E.P. (8) ve Ş.A. da yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Olay anı ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Görüntülerde, şüphelinin elindeki silahla köy meydanına gelerek ateş açması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
        Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan açıklamalar
        Osimhen'de işlem tamam: Anlaşma sağlandı!
        Osimhen'de işlem tamam: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'da 2 gollü prova!
        Galatasaray'da 2 gollü prova!
        Netanyahu zehirlendi, tedavi altına alındı
        Netanyahu zehirlendi, tedavi altına alındı
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 3 isim yolcu
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 3 isim yolcu
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Fön rüzgarları sıcaklığı artıracak!
        Fön rüzgarları sıcaklığı artıracak!
        Süveyda'da ateşkes sağlandı, polis gücü kent merkezi çevresinde
        Süveyda'da ateşkes sağlandı, polis gücü kent merkezi çevresinde
        LC Waikiki'den Florya açıklaması
        LC Waikiki'den Florya açıklaması
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        40 derece görüntüsü!
        40 derece görüntüsü!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Osimhen listeyi altüst edecek!
        Osimhen listeyi altüst edecek!
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Hedef ilk 10'a girmek
        Hedef ilk 10'a girmek
        İhanet skandalı istifa getirdi
        İhanet skandalı istifa getirdi

        Benzer Haberler

        Isparta'da babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk hayatını kayb...
        Isparta'da babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk hayatını kayb...
        Isparta'da öğretmenlerin kurduğu bando takımı, düğün ve etkinliklere renk k...
        Isparta'da öğretmenlerin kurduğu bando takımı, düğün ve etkinliklere renk k...
        Isparta'da trafik kazaları KGYS kameralarında
        Isparta'da trafik kazaları KGYS kameralarında
        Isparta'da otomobili şarampole devrilen sürücü yaralandı
        Isparta'da otomobili şarampole devrilen sürücü yaralandı
        Isparta'da değişen iklim koşulları yılkı atların yaşamını etkiledi
        Isparta'da değişen iklim koşulları yılkı atların yaşamını etkiledi
        Isparta'da bir öğrenci LGS'de tam puan aldı
        Isparta'da bir öğrenci LGS'de tam puan aldı