        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da kedilerin pati ve kuyruklarının büyü için kesildiği iddialarına yalanlama

        Isparta Valisi Abdullah Erin, kentte sahipsiz kedilerin büyü yapmak için pati ve kuyruklarının kesildiğine yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 21:33 Güncelleme: 25.10.2025 - 21:33
        Isparta'da kedilerin pati ve kuyruklarının büyü için kesildiği iddialarına yalanlama
        Kentteki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Erin, Valilik olarak her zaman doğruyu söylediklerini, yanlış bir şeyi söylemenin kendilerine bir şey katmayacağını belirtti.

        Kendilerinin kamu görevlisi olduğunu vurgulayan Erin, "Doğru olmayan bir şeyi doğru göstermek haddimiz değil. Biz Cumhurbaşkanımız adına hareket ederiz, burada halka hizmet etmekle mükellef insanlarız. Doğru bilgiyi vatandaşımıza ulaştırmak bizim görevimiz, neyse onu söyleriz." dedi.

        Sahipsiz köpekler için daha önce yanıltıcı ve yanlış haberler yapıldığı gibi şimdi de kedilerin patilerinin kesilerek büyüde kullanıldığı yönünde bir haber yapıldığını aktaran Erin, "Bir fırtına koparılıyor, olmayan bir fırtına, bunun kuvveti artırıla artırıla baskı oluşturuluyor. Bu baskı sonucunda da bazı kamu görevlileri, siyasetçiler, açıklama yapıyoruz. Bu konuyla ilgili bir tane delil, bir tane vücut bütünlüğü bozulmuş kedi, bir tane şikayetçi veya mağdur bilgisi ve belgesi elimizde yoktur." diye konuştu.

        Isparta Barosunun savcılığa kedilerin pati ve kuyruklarının kesildiğine ilişkin bir tane suç duyurusunun olduğunu bildiren Erin, şunları kaydetti:

        "Biz adliyeyle de irtibat halindeyiz, emniyetle, jandarmayla şehir merkezinde bütün gelişmeleri bu konuyla ilgili konuların hepsine baktık. Bir tane böyle bir konu yok, olsa söylerim. Bir Vali olarak derim ki 'Şu mahallede bir kedinin kuyruğunu kesmişler.' Başsavcımızın da özel olarak görevlendirdiği bir ekip var. Baronun yaptığı suç duyurusunda da taraflar, mağdur, şikayetçi belli değil, herhangi bir delil, görüntü, mekan yok. Kedi meselesi budur."

