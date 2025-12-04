Isparta'nın gül bahçeleri sarı ve turuncuya büründü

Kışın gelmesine rağmen sonbahar renklerinin, pastel tonların hakim olduğu gül bahçeleri, güzel görüntüler sergiliyor.

Yazları pembe güllerin görsel şölen sunduğu bahçelerde, diğer mevsimlerde de renk cümbüşü yaşanıyor.

Sorkun ve Melikler yaylalarının eteklerinde tarımı yapılan yağlık gül bahçeleri, her mevsim doğaseverlerin ve fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor.

Isparta'nın Eğirdir ve Aksu ilçelerinde sarı ve turuncuya bürünen gül bahçeleri, güzel görüntü oluşturdu.

