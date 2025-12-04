Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'nın gül bahçeleri sarı ve turuncuya büründü

        Isparta'nın Eğirdir ve Aksu ilçelerinde sarı ve turuncuya bürünen gül bahçeleri, güzel görüntü oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 09:24 Güncelleme: 04.12.2025 - 09:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'nın gül bahçeleri sarı ve turuncuya büründü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Isparta'nın Eğirdir ve Aksu ilçelerinde sarı ve turuncuya bürünen gül bahçeleri, güzel görüntü oluşturdu.

        Sorkun ve Melikler yaylalarının eteklerinde tarımı yapılan yağlık gül bahçeleri, her mevsim doğaseverlerin ve fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor.

        Yazları pembe güllerin görsel şölen sunduğu bahçelerde, diğer mevsimlerde de renk cümbüşü yaşanıyor.

        Kışın gelmesine rağmen sonbahar renklerinin, pastel tonların hakim olduğu gül bahçeleri, güzel görüntüler sergiliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Ege ve Akdeniz için sağanak, iç bölgeler için buzlanma uyarısı
        Ege ve Akdeniz için sağanak, iç bölgeler için buzlanma uyarısı
        Kadın ve erkek kalbi arasındaki farklar
        Kadın ve erkek kalbi arasındaki farklar
        Maduro'dan Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama
        Maduro'dan Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Galatasaray'dan suç ihbarı!
        Galatasaray'dan suç ihbarı!
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Trabzonspor Türkiye Kupası'nda turladı!
        Trabzonspor Türkiye Kupası'nda turladı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        "Hiçbir yere gitmiyoruz"
        "Hiçbir yere gitmiyoruz"

        Benzer Haberler

        Isparta'da 3. Gençlik Çalıştayı başladı
        Isparta'da 3. Gençlik Çalıştayı başladı
        Isparta'da uyuşturucudan aranan şahıs yakalandı
        Isparta'da uyuşturucudan aranan şahıs yakalandı
        Isparta'daki seyir terası 112 Acil Sağlık çalışanları için aydınlatıldı
        Isparta'daki seyir terası 112 Acil Sağlık çalışanları için aydınlatıldı
        Isparta'da 16 yaşındaki Muhammet Eren müzikle engelleri aşıyor
        Isparta'da 16 yaşındaki Muhammet Eren müzikle engelleri aşıyor
        İş aradığına pişman oldu: Eski hükümlünün hayatı ikinci kez kâbusa döndü Es...
        İş aradığına pişman oldu: Eski hükümlünün hayatı ikinci kez kâbusa döndü Es...
        Isparta'da kas hastası öğretmen azmiyle herkese ilham oluyor
        Isparta'da kas hastası öğretmen azmiyle herkese ilham oluyor