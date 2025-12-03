Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'daki seyir terası 112 Acil Sağlık çalışanları için aydınlatıldı

        Isparta Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğünün işbirliğiyle, 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında Kirazlıdere'deki cam seyir terası kırmızı ışıkla aydınlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 12:12 Güncelleme: 03.12.2025 - 12:12
        Isparta'daki seyir terası 112 Acil Sağlık çalışanları için aydınlatıldı
        Isparta Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğünün işbirliğiyle, 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında Kirazlıdere'deki cam seyir terası kırmızı ışıkla aydınlatıldı.

        Isparta Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sosyal tesislerdeki bu özel aydınlatma ile acil sağlık çalışanlarının özverisine ve görevlerinin hayati önemine dikkati çekildi.

        Belediye ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışma ile 112 Acil Sağlık çalışanlarına moral vermenin yanında vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni doğru ve etkin kullanması konusunda bilinçlendirme de amaçlandı.

        Geceyi aydınlatan kırmızı ışıklı cam teras, kentin birçok noktasından da görüldü.

        Işıklandırma, çeşitli etkinliklerin yapılacağı "112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" boyunca sürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

