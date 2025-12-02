Isparta'da tarım arazilerinde yiyecek arayan yılkı atları dronla görüntülendi

Yaylalarda yaban hayatı sürdüren yılkı atları, yiyecek bulmak için Akçaşar Mahallesi'ndeki bahçelere kadar indi. Tarım alanlarında 20'li ve 30'lu gruplar halinde dolaşan yılkı atları, zaman zaman trafik güvenliğini de tehlikeye düşürdü.

Isparta'nın Aksu ilçesinde yiyecek arayan yılkı atlarının kara yolu çevresindeki tarım arazileri ile yerleşim alanlarının yakınına gelmesi dron ile görüntülendi.

