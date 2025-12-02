Habertürk
        Isparta'da tarım arazilerinde yiyecek arayan yılkı atları dronla görüntülendi

        Isparta'nın Aksu ilçesinde yiyecek arayan yılkı atlarının kara yolu çevresindeki tarım arazileri ile yerleşim alanlarının yakınına gelmesi dron ile görüntülendi.

        02.12.2025 - 11:16
        Isparta'da tarım arazilerinde yiyecek arayan yılkı atları dronla görüntülendi
        Isparta'nın Aksu ilçesinde yiyecek arayan yılkı atlarının kara yolu çevresindeki tarım arazileri ile yerleşim alanlarının yakınına gelmesi dron ile görüntülendi.

        İlçe genelinde sayıları 500'ü geçen yılkı atları otlaklar yetersiz kaldığı için tarım alanlarına yöneldi.

        Yaylalarda yaban hayatı sürdüren yılkı atları, yiyecek bulmak için Akçaşar Mahallesi'ndeki bahçelere kadar indi. Tarım alanlarında 20'li ve 30'lu gruplar halinde dolaşan yılkı atları, zaman zaman trafik güvenliğini de tehlikeye düşürdü.

        Dron görüntülerinde yılkı atlarının grup halinde dolaştıkları ve tarım arazilerinde beslendikleri görülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

