        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Genç Mehmet, sosyal medyada viral olan mehter performansını dizi setine taşıdı

        YALÇIN ÇELEN - Isparta'da yaşayan 18 yaşındaki Mehmet Mücteba Kürşad Kalaycı, sosyal medyada büyük ilgi gören mehter performansının ardından TRT 1'de yayınlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin mehter sahnesinde rol aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 12:53 Güncelleme: 02.12.2025 - 12:53
        YALÇIN ÇELEN - Isparta'da yaşayan 18 yaşındaki Mehmet Mücteba Kürşad Kalaycı, sosyal medyada büyük ilgi gören mehter performansının ardından TRT 1'de yayınlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin mehter sahnesinde rol aldı.

        Bir etkinlikte kös çalarken çekilen ve kısa sürede sanal medyada milyonlara ulaşan videosu sayesinde dikkati çeken Kalaycı, TRT 1'de yayınlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin yapımcısının daveti üzerine çekimlerin gerçekleştirildiği sete gitti.

        Kalaycı, dizinin yeni bölümünde yer alan mehter sahnesinde rol aldı.

        Küçük kız kardeşinin de yer aldığı Oğuzlar Mehteran Takımı'nda tokmak sallayan genç mehteran, bando astsubayı olmak istiyor.

        Isparta'da Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta Organize Sanayi Meslek Yüksekokulu Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Mücteba Kürşad Kalaycı, AA muhabirine, sosyal medyada çok izlenen videodan sonra dizinin yapımcısının kendisine ulaştığını söyledi.

        Dizi çekimlerinin çok iyi şekilde gerçekleştiğini belirten Kalaycı, "Mehter kültürünü sette gerçekleştirebilmek benim için şerefti. Geriye, atalarımıza gidemeyeceğimiz için şu anda o kültürü, o duyguyu yaşayabileceğimiz en iyi yer setler. Yapmış olduğum bu görevi iyi biliyorum ama orada daha iyi anladım." dedi.

        Kalaycı, mehterle 4,5 yaşında kreşte tanıştığını anlatarak, 11 yıl mehteran takımında görev yaptığını dile getirdi.

        Astsubaylardan oluşan kendi mehteran takımını kurduğunu aktaran Kalaycı, "Çok samimi bir mehteran takımımız var. Müziğe mehter sayesinde atıldım ve kendimi geliştirdim. Hedefim Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bando astsubayı olmak." diye konuştu.

        - "Ahlakı ve derslerindeki başarısıyla bizi her zaman gururlandırdı"

        Baba Ahmet Kahraman Kalaycı ise oğluyla yaklaşık 4 yıl önce mehter takımı kurduklarını ifade etti.

        Oğlunun mehteran marşlarıyla büyüdüğüne işaret eden Kalaycı, "Evlatlarımıza bu marşları aşılamaya çalıştık. Oğlum küçük yaşta mehterle tanıştı. Halkımızın teveccühüyle sanal medyada videomuz viral oldu. TRT 1’de yayınlanan 'Mehmed: Fetihler Sultanı' yapımcısı bana ulaştı. Dizide evladımıza rol vermek istediğini söyledi. Biz de büyük memnuniyetle katılacağımızı söyledik. Aile olarak bizleri çok gururlandırdı. Tarifi mümkün olmayan bir duygu, Rabb'im tüm ailelere bu duyguyu yaşatsın."

        Kalaycı, oğluyla her zaman gurur duyduğunu, ahlakı ve derslerindeki başarısıyla kendilerini her zaman gururlandırdığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

