        Isparta Haberleri

        Isparta'da kas hastası öğretmen azmiyle herkese ilham oluyor

        Isparta'da doğuştan kas hastalığı bulunan, öğrencilerinin "star teacher" diye seslendiği İngilizce öğretmeni Serap Akın, tekerlekli sandalyesiyle çocukluk hayali öğretmenlik mesleğini severek sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        02.12.2025 - 13:04
        Isparta'da kas hastası öğretmen azmiyle herkese ilham oluyor
        Şehit Mustafa Gözütok Ortaokulu'nda görev yapan 32 yaşındaki Akın, hastalığını ilkokul yıllarında sık sık düşmesi sonucu doktora gitmesiyle öğrendi.

        Açıköğretimde İngilizce eğitimi alan Akın, hastalığına rağmen azmederek, üniversite sınavında elde ettiği başarıyla Çukurova Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı.

        Üniversitede maruz kaldığı zorbalık nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Akın, Isparta'ya dönerek ailesinin yanında hayatını yeniden inşa etti.

        Bir arkadaşıyla kurduğu dernek aracılığıyla dar gelirli ailelerin çocuklarına gönüllü eğitim veren Akın, bu süreçte kendi mücadelesini de sürdürdü.

        Tüm zorluklara rağmen yeniden üniversite sınavına girerek Süleyman Demirel Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünü kazanan ve eğitimini başarıyla tamamlayan Akın, şimdi tekerlekli sandalyesiyle öğrencilerine hayalini kurduğu İngilizce eğitimini veriyor.

        - "Öğrencilerim bana 'star teacher' diyor"

        Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan itibaren İngilizce öğrenme ve öğretme hayali kurduğunu söyledi.

        Çevresindekilerin tüm olumsuz sözlerine rağmen asla pes etmediğini belirten Akın, "Kardan adam yaparız ya güneş çıkınca yavaş yavaş erir. Ben de öyleyim. Bir gün yazı yazabiliyorsam ertesi gün yazamıyorum. Öğrencilerime hastalığımı anlatırken Şarj aletinin içindeki bakır teli düşünün o tel olmazsa telefon şarj olmaz diyorum. 'Hocam o zaman nasıl çalışıyorsun?' diye soruyorlar. Bu nedenle bana 'star teacher' diyorlar. '18 yaşında ölürsün' denilmesine rağmen hayallerimden hiç vazgeçmedim." dedi.

        Akın, kendini tanımlayan en iyi kelimenin de "umut" olduğunu anlatarak, her engeli sadece kısa bir mola gibi görüp, nefes alıp yola devam edilmesi gerektiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

