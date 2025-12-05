Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da dağlık alanda çoban ölü bulundu

        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde dağlık alanda bir çoban öldürülmüş halde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 19:59 Güncelleme: 05.12.2025 - 19:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da dağlık alanda çoban ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde dağlık alanda bir çoban öldürülmüş halde bulundu.

        İlçeye bağlı Aydoğmuş köyünde Ferdi Ö'den (39) haber alamayan kardeşi S.Ö, çobanlık yaptığı bölgeye gitti.

        Ağabeyinin aracının yanmış olduğunu gören S.Ö, yakınlarda da vücut bütünlüğü bozulmuş halde bulunan cesede ulaştı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

        Bu arada, Ferdi Ö'nün köydeki marketten alışveriş yaptığı anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşıldı.

        Görüntülerde, çobanın markete girişi ve alışverişten sonra çıkışı yer alıyor.

        - "Adli tahkikat çok yönlü olarak devam etmektedir"

        Öte yandan, Isparta Valiliği konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

        Keçiborlu ilçesi Aydoğmuş Köyü’nde yanmış araç yakınında F.Ö'nün vücut bütünlüğü bozulmuş cansız bedeni bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Vahşice işlendiği değerlendirilen cinayetin aydınlatılması ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar tüm birimlerimiz tarafından kararlılıkla ve aralıksız şekilde sürdürülmektedir. Adli tahkikat, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü olarak devam etmektedir. Faillerin en kısa sürede yakalanarak hesap vermek üzere adalete teslim edileceğinden kimsenin şüphesi olmasın."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Zabıt katibinden silah itirafı
        Zabıt katibinden silah itirafı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kayınpeder saldırısı! Bir ölü, bir yaralı...
        Kayınpeder saldırısı! Bir ölü, bir yaralı...
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        5 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        5 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        İl olmaya aday ilçeler
        İl olmaya aday ilçeler
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"

        Benzer Haberler

        Isparta'da sağanak yağış etkisini arttırdı: Yollarda su birikintileri oluşt...
        Isparta'da sağanak yağış etkisini arttırdı: Yollarda su birikintileri oluşt...
        Isparta'da doğuştan bir kolu olmayan öğrenci engelleri yüzerek aşıyor
        Isparta'da doğuştan bir kolu olmayan öğrenci engelleri yüzerek aşıyor
        Eğirdir Gölü'nde yürütülen projeler yerinde incelendi
        Eğirdir Gölü'nde yürütülen projeler yerinde incelendi
        Yalvaç'ta 456 kişi ve 206 araç denetlendi, 4 araç trafikten men edildi
        Yalvaç'ta 456 kişi ve 206 araç denetlendi, 4 araç trafikten men edildi
        Mehteranda kösü düşmana vurur gibi vuran genç sosyal medyayı salladı Osmanl...
        Mehteranda kösü düşmana vurur gibi vuran genç sosyal medyayı salladı Osmanl...
        Isparta'da hijyen kusuru olan işletmelere zabıta ekipleri tarafından işlem...
        Isparta'da hijyen kusuru olan işletmelere zabıta ekipleri tarafından işlem...