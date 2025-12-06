Habertürk
        Isparta'da dağlık alanda çobanın ölü bulunmasıyla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı

        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde dağlık alanda bir çobanın öldürülmüş bulunmasıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 06.12.2025 - 15:59 Güncelleme: 06.12.2025 - 15:59
        Isparta'da dağlık alanda çobanın ölü bulunmasıyla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı
        İl Jandarma ekipleri, Aydoğmuş köyünde yaşayan Ferdi Ö'nün cesedinin vücut bütünlüğü bozulmuş halde bulunmasının ardından çalışma başlattı.

        Çalışmalar kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınarak ifade işlemlerine başlandı.

        Ekipler, arazide kadavra köpeklerinin desteğiyle vücut bütünlüğü bozulan çobanın kaybolan parçası için arama çalışması yürüttü.

        - Olay

        Keçiborlu ilçesi Aydoğmuş köyünde dün Ferdi Ö'den (39) haber alamayan kardeşi S.Ö, çobanlık yaptığı bölgeye gitmişti. Ağabeyinin aracının yanmış olduğunu gören S.Ö, yakınlarda da vücut bütünlüğü bozulmuş halde bulunan cesede ulaşarak durumu jandarma ekiplerine bildirmişti.

