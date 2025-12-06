Isparta'da dağlık alanda çobanın ölü bulunmasıyla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı

Keçiborlu ilçesi Aydoğmuş köyünde dün Ferdi Ö'den (39) haber alamayan kardeşi S.Ö, çobanlık yaptığı bölgeye gitmişti. Ağabeyinin aracının yanmış olduğunu gören S.Ö, yakınlarda da vücut bütünlüğü bozulmuş halde bulunan cesede ulaşarak durumu jandarma ekiplerine bildirmişti.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde dağlık alanda bir çobanın öldürülmüş bulunmasıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.