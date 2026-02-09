Davraz Kayak Merkezi'nde JAK timleri görev başında

Isparta'da kış turizminin önemli merkezlerinden Davraz Kayak Merkezi'nde, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri güvenliği sağlamak amacıyla görev yapıyor.



Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timleri, kayak sezonu boyunca merkezde yaşanabilecek kaybolma, yaralanma gibi olumsuzluklara karşı hazır bekliyor. Ekipler, kayak pistleri ve çevresinde devriye faaliyetleri yürütürken muhtemel kazalara kısa sürede müdahale ediyor.



Zorlu arazi ve hava koşullarında görev yapabilecek özel eğitimli personelden oluşan JAK timleri, kar motosikletleri ve teknik donanımlarla yerli ve yabancı ziyaretçilerin güvenli şekilde kayak yapabilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

