Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Haberleri

        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 21:59 Güncelleme: 17.02.2026 - 21:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddesi, 1 hassas terazi ve 1 aparat ele geçirildi.


        Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        'Kızım okusun' dedi göçükte kaldı
        'Kızım okusun' dedi göçükte kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Hamaney'den Trump'a: Yapamayacaksın
        Hamaney'den Trump'a: Yapamayacaksın
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Fenerbahçe'den Edson Alvarez açıklaması!
        Fenerbahçe'den Edson Alvarez açıklaması!
        İran: ABD ile temel noktalarda uzlaştık
        İran: ABD ile temel noktalarda uzlaştık
        Yeni sahte gelin çetesi
        Yeni sahte gelin çetesi
        Marco Asensio'ya sürpriz talip: Bonservisi duyuruldu!
        Marco Asensio'ya sürpriz talip: Bonservisi duyuruldu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi

        Benzer Haberler

        Isparta'da ramazan ayında görev yapacak davulcular seçildi
        Isparta'da ramazan ayında görev yapacak davulcular seçildi
        Isparta'da derede erkek cesedi bulundu
        Isparta'da derede erkek cesedi bulundu
        Isparta'da Kızılay'dan ramazan ayı seferberliği
        Isparta'da Kızılay'dan ramazan ayı seferberliği
        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Yağmur sularıyla dolan asansör boşluğuna düşen köpek son anda kurtarıldı
        Yağmur sularıyla dolan asansör boşluğuna düşen köpek son anda kurtarıldı
        Isparta'da 2 minarenin alemi rüzgardan yıkıldı
        Isparta'da 2 minarenin alemi rüzgardan yıkıldı