Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddesi, 1 hassas terazi ve 1 aparat ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
