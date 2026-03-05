Canlı
        Isparta Haberleri

        Isparta'daki cam seyir terası "Yeşilay Haftası" kapsamında yeşil ışıkla aydınlatıldı

        Isparta Belediyesi, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla Kirazlıdere Sosyal Tesisleri'ndeki cam seyir terasını yeşil renkle aydınlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 21:37
        1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla cam seyir terası, Yeşilayın simgesi olan yeşil ışıkla aydınlatılarak, görsel farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

        Akşam saatlerinde yeşile bürünen teras, vatandaşların da ilgisini çekti. Belediyenin yaptığı çalışmayla bağımlılıkla mücadele konusunda toplumsal duyarlılığa dikkat çekilmesi amaçlandı.

        Işıklandırmanın hafta boyunca devam edeceği bildirildi.

