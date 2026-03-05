Isparta'daki cam seyir terası "Yeşilay Haftası" kapsamında yeşil ışıkla aydınlatıldı

Isparta Belediyesi, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla Kirazlıdere Sosyal Tesisleri'ndeki cam seyir terasını yeşil renkle aydınlattı. 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla cam seyir terası, Yeşilayın simgesi olan yeşil ışıkla aydınlatılarak, görsel farkındalık oluşturulmaya çalışıldı. Akşam saatlerinde yeşile bürünen teras, vatandaşların da ilgisini çekti. Belediyenin yaptığı çalışmayla bağımlılıkla mücadele konusunda toplumsal duyarlılığa dikkat çekilmesi amaçlandı. Işıklandırmanın hafta boyunca devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.