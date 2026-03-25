Isparta'da mermer fabrikasındaki iş kazasında bir işçi öldü

Isparta'da mermer fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti. Kentteki bir mermer fabrikasında çalışan Vedat K. (50), mermer kasalarının arasında sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan işçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.