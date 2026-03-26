Isparta'da yılkı atları dronla görüntülendi

Isparta'nın Aksu ilçesi kırsalında sürüler halinde yaşayan ve ilkbaharın gelmesiyle meralarda otlayan yılkı atları dronla görüntülendi.



Doğada özgürce dolaşan yılkı atları, özellikle Sofular, Yılanlı, Karağı ile Koçular köylerinde yaşamlarına sürüler halinde devam ediyor.





Kışın zamanlarının çoğunu yaylalarda yiyecek arayarak geçiren ve sayılarının bine yaklaştığı tahmin edilen yabani atlar, baharın gelmesiyle meralarda otluyor.



Yöre halkı tarafından kış aylarında doğal yaşam alanlarından uzaklaşmamaları için atlara yem veriliyor.



Yılkı atları, doğa ve fotoğraf sevenlerden de ilgi görüyor.

