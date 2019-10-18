Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde avcılığı yasak olan sudak balığı avladığı tespit edilen şahsa 3 bin 292 lira tutarında ceza kesildi.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri tarafından bugün Eğirdir Gölü’nde yapılan denetimlerde, balıkçılık faaliyetlerinin, kullanılan av araçlarının ve avlanan ürünlerin mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Yapılan denetim kapsamında, Eğirdir Gölü Sarıidris açıklarında, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa aykırı olarak ruhsatsız tekne ile avcılık yaptığı ve 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin 39. maddesinde belirtildiği üzere, Eğirdir Gölü’nde avcılığı yasak olan sudak balığı avladığı tespit edilen şahsa, söz konusu Kanunun 36. Maddesi gereğince, 3 bin 292 TL idari para cezası uygulanmak üzere işlem yapıldı. Denetimde ayrıca, şahsın avladığı balıklara el konularak, canlı olanları ise göle salındı.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlilerinin, bu tür kontrol ve denetimlerinin devam edeceğini bildirildi.

ISPARTA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:41

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