Eğirdir'de 377.Dönem 1077 Yedek Astsubay Adayı yemin etti

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kahraman komandolarının yetiştiği Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda, 377.Dönem Yedek Astsubay Adayları için Ant İçme Töreni düzenlendi. ‘Komando Ocağı’ olarak bilinen Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’ndaki törende bin 77 Astsubay Adayı yemin ederken, aileler ve yakınları da gurur günlerinde onları yalnız bırakmadı. Düzenlenen törene, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı, Dağ Komando Okul Komutanı Piyade Albay Fatih Köroğlu, yüksek rütbeli askerler ve çok sayıda aile katıldı.

Sancağın platformdaki yerini almasının ardından başlayan ant içme töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Ant İçme töreninde Şahit Timi’nin yerini almasının ardından, bin 77 Astsubay Adayı, guruplar halinde silah ve arkadaş tutarak yemin ettiler.

Yedek Astsubay Adayları, silah ve arkadaş tutarak yemin etmenin gururunu aileleri ve yakınlarıyla birlikte yaşadılar.



“Verilecek bütün görevlere daima hazırız”

Kursiyerler adına konuşan Yedek Astsubay Adayı Hüseyin Karabulut, 3 haftalık eğitimlerini başarıyla tamamladıklarını, kendilerine verilecek olan bütün görevlere daima hazır olduklarını belirtti. Karabulut konuşmasında ayrıca, “Bugüne kadar, kutsal vatan topraklarını canları ve kanları pahasına korumuş olan atalarımızdan ve ağabeylerimizden bu kutsal nöbeti devralmanın gururunu, onurunu ve heyecanını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.



Budakçı: “Bu yemin, Bu milletin, bu bayrağın ve bu toprağın sonsuza kadar yaşayacağının ifadesidir”

Törende bir konuşma yapan Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı ise, genç komando adaylarına seslenerek, “Ordunun şeref timsali sancağımızın gölgesinde, komutanlarınızın ve ailelerinizin şahitliğinde, silah ve bayrak üzerinde, gerektiğinde vatan ve millet uğruna, canınızı seve seve vereceğinize, namus ve şerefiniz üzerine yemin ettiniz. Bu yemin, devletin ve milletin, bölünmez bütünlüğüne uzanan, bütün kolların kesileceğinin, kem bakan gözlerin oyulacağının ifadesidir. Bu yemin, Bu milletin, bu bayrağın ve bu toprağın sonsuza kadar yaşayacağının ifadesidir. Bu yemin, şehitlerimize ve gazilerimize şükran ve minnet duygularımızın seslenişidir. Bu kutsal vatanı korumaya and içmiş, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Atatürk ilke ve inkılapları ışığında ve Türk Milletinin emrinde olarak, sizlerle daha da güçlenecektir” dedi.



“Bu şerefi en iyi şekilde koruyacağınıza inancım tamdır”

Tuğgeneral Budakçı konuşmasının devamında, “Türk Askeri, insanlık tarihi boyunca, ülkesinin ve milletinin, esaret altında kalmasına fırsat vermeyen dünyanın, en şerefli ve en güçlü askeridir. Bu yüksek şeref; bundan sonra, korumak üzere sizlere verilmiştir. Bu şerefi en iyi şekilde koruyacağınıza inancım tamdır. Genç Astsubay adaylarım, yemininizin Yüce Türk Ulusu, Türk Silahlı Kuvvetleri, aileleriniz ve sizler için hayırlı olmasını diliyor, hepinizin gözlerinden öpüyorum” ifadelerine yer verdi.

Tuğgeneral Budakçı ayrıca, pırıl pırıl evlatlar yetiştirerek, orduya katılmalarında büyük emekleri olan astsubay adaylarının ailelerine, verdikleri emekler dolayısıyla teşekkür etti.Konuşmaların ardından, coşkuyla Komando Andı söylenildi.



Askerliğini Eğirdir’de yapan baba ve dedelere de bele takdim edildi

Törende daha sonra 16 aileye Katılım Belgesi takdim edilirken, askerliğini Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda aynı birlikte yapmış olan baba ve dedeye de katılım belgesi takdim edildi. Törende daha sonra komandolar tarafından dağcılık gösterileri sunuldu.

Kahraman komandoların gösterileri, izleyenler tarafından büyük bir alkış aldı.Tören, ailelerin sahaya inmeleri ve evlatlarıyla kucaklaşarak hasret gidermeleri ile son buldu.

ISPARTA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:13

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