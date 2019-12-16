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Başkan Başdeğirmen’den öğrencilere altın öğütler

İHA

Gül Şehri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Alan öğrencileri ve okul yönetimi, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.

Başkan Başdeğirmen’den öğrencilere altın öğütler

Gül Şehri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Alan öğrencileri ve okul yönetimi, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti.
Gül Şehri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İmdat Arlı, Müdür Yardımcısı Azime Avcı ve Muhasebe ve Finans Alan Şefi Ebru Dulupçu ile bölüm öğrencilerinin ziyaretinde, Başkan Başdeğirmen’e çiçek takdiminde bulunuldu. Ziyarette Başkan Başdeğirmen de öğrencilere kitap hediye etti.
Ziyarette konuşan Gül Şehri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İmdat Arlı, amaçlarının geleceğin mali müşavirlerini ve muhasebecilerini yetiştirmek olduğunu söyledi. Arlı, Başkan Başdeğirmen’in kişiliği ve karakteriyle örnek bir insan olduğunu belirtti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in iş hayatında olduğu gibi belediye başkanlığı görevinde de başarılı olacağından şüphe duymadıklarını belirten Okul Müdürü Arlı, “Okulumuzun bir mensubu olmanızdan ayrıca bir gurur duyuyoruz. Bizleri hem onurlandırıyor, hem de mutlu ediyorsunuz. Sizleri burada görmek bizlere sevinç kaynağı oluyor. Öğrencilerimize de inşallah sizler gibi Isparta’mıza hizmet etme imkânı doğar” dedi.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in de Ticaret Meslek Lisesi mezunu olduğunu hatırlatan okulun Muhasebe ve Finans Alan Şefi Ebru Dulupçu da, “Bu açıdan öğrencilerimize ayrı bir motivasyon olması amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdik. Yeni görevinizde başarılar diliyoruz. Öğrencilerimiz muhasebe finansman bölümü öğrencisi. Sizler de Ticaret ve Meslek Lisesi Muhasebe ve Finansman bölümünü bitirmenizden dolayı öğrencilerimize motivasyon olsun istedik. Bizler için buraya gelmek, sizlerin de burada olmasından dolayı ayrı bir gurur kaynağı oldu” görüşlerinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren ve okul yıllarını hatırlayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Başdeğirmen, “Kendimi sizin yaşınızdayken o sıralarda otururken gördüm” dedi. Muhasebe ve finansmanın öneminden bahseden Başdeğirmen, liseden mezun olmasının ardından bazı nedenlerden dolayı yükseköğrenimine ara vermek zorunda kaldığını dile getirdi. Yıllar sonra üniversiteye başladığını, yüksek lisansını yaptığını kaydeden Başdeğirmen, “Yaklaşık 30 yıla yakın yükseköğrenimime ara verdim. Bu benim için kayıptı. Üniversite için iyi çalışmanızı ve kazanmanızı öneriyorum. Artık lise mezunu olmak bir ayrıcalık değil, hatta dört yıllık lisans mezunu olmak da ayrıcalık değil. Günden güne eğitimimizin güçlenerek yükselmesi sizlerin de bunu takip etmesi anlamında eğitimin her alanını takip etmeniz gerekiyor” dedi.
Muhasebenin önemine dikkat çeken Başdeğirmen, “Hangi iş yapılırsa yapılsın size ihtiyaç vardır. Ticaret yapılan her meslekte bir muhasebeciye ihtiyaç vardır. Mali müşavirler olup büyük şirketleri yönetmek sizlerin görevi olacaktır. Bölümünüz, öğretmenleriniz, okulunuz önemli” görüşlerinde bulundu.

ISPARTA

16 Aralık 2019 Pazartesi

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