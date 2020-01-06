Isparta'da 3 ilçede okullara kar tatili

Şiddet bu kez kör etti!

ISPARTA'da yoğun kar yağışı etkisini gösterirken, üç ilçeyle, bir ilçeye bağlı iki köyde okullar tatil edildi. Diğer üç ilçede ise taşımalı eğitime ara verildi.

Isparta genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Kent halkı sabah güne beyaz örtüyle uyandı. Kar yağışı ilçelerde de etkisini gösterdi. Isparta ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün Yenişarbademli, Şarkikaraağaç ve Aksu ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Eğirdir, Gelendost ve Uluborlu ilçelerinde de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Sütçüler ilçesinin ise Kesme ve Kasımlar köylerinde okullar bugün tatil edildi.



ISPARTA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:00

YATSI 19:21

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