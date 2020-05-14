Isparta'da sulama sezonu başladı. 2020 yılı sulama sezonunda toplam 252 bin 675 dekar tarım arazisinin sulanması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, gülün başkenti ve göller diyarı Isparta'da 13 Mayıs tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda toplam 252 bin 675 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıklayan DSİ Genel Müdür Kaya Yıldız, toplam 252 bin 675 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 303 milyon 210 bin TL katkı sağlanması hedeflendiğini söyledi.

Yıldız, Isparta ilinde en önemli sulama projelerinin başında Senirkent ve Yenişarbademli Sulamalarının olduğunu belirterek, "Senirkent Sulaması ile 54 bin 600 dekar ve Yenişarbademli sulamasında ise 6 bin 225 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile milli ekonomiye 65 milyon 600 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum Bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

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