Sıcak demir dövme mesleğinin son neferi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da yaşayan Ömer Alp (65), çocukluğundan bu yana baba mesleği olan sıcak demir dövme işiyle uğraşıyor. Kesici aletlerin imalatı ve tamiratını yapan ve mesleğin son neferi olduğunu söyleyen Alp, "Artık bu meslek bizimle beraber sona erecek" dedi.

Eski Sanayi Sitesi'nde 26 metrekarelik alanda baba mesleğini devam ettiren Ömer Alp, yıllar önce sıcak demir dövme işini kendisine meslek edindi. Yaklaşık 55 senedir mesleğini devam ettiren evli ve 1 çocuk babası Alp, sıcak demir dövme işini yapan 23 kişi kaldıklarını ve kendilerinden sonra ise artık unutulmaya yüz tutacağını söyledi. Ömer Alp, zirai aletlerle bıçak imalatı ve tamiratı yaptığını belirterek, özellikle Kurban Bayramı öncesinde işlerinin daha yoğun geçtiğini anlattı. Alp, "Şu an yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bıçak sürtüyoruz. Bizim işimiz sıcak demirciliktir. Ama Isparta'da bu işi yapan kalmadı. Sayılı 23 kişi kaldık diyebilirim. Bizim genellikle yaptığımız işler kesici aletlerinin imalat ve tamiratıdır. Çocukluğumdan bu yana bu işi devam ettiriyoruz" dedi.

KURBAN BIÇAKLARI SON GÜNE BIRAKILIYOR

Kurban Bayramı öncesinde yoğunluk yaşandığını belirten Ömer Alp, "Şu günlerde nadir bıçak gelse de bizim halkımız son günü çok sever. Arife günü gece saat 03.00'e kadar bıçak sürterim. Son güne bıraktıkları zaman yapılan iş, iş olmuyor. Şu an müsaidim ama getirmiyorlar. İllaki son günü bekliyorlar" diye konuştu.

Kurban Bayramı'nda kullanılacak satır, bıçak ve bunun gibi kesici aletleri ebatlarına göre hazırladıklarını ifade eden Ömer Alp, en büyük kazancının bayram haftası olduğunu anlattı.

'EN KALİTELİ MALZEME SICAKTA DÖVÜLEN MALZEMEDİR'

Ocakta dövme çelikten bütün aletleri yaptığını da anlatan Ömer Alp, kurban bıçağını da aynı şekilde yaptığını söyledi. Bütün kesici aletleri devamlı döverek imal ettiğini belirten Alp, "Ama şu anki teknolojiye bakarsan hepsi hazır. Bunun püf noktası döverek yapmaktır. Biz burada işlem yapıyoruz. İnce perdesini çekiyorsun. Zımparasını yapıp, sapını takıyorsun. Müşteriye sunuyoruz. Hazır alınanlarda plastik sap takılıp, veriliyor. Bu ateşi maden kömürüyle yakıyoruz. Döverek yapılan malzeme her zaman kalitelidir. Bizim işimiz ısıtıp dövmektir" dedi.

SICAK DEMİR USTASININ EFSANE YAZISINI ANLATTI

İş yerine astığı 'Demir tava geldi, kömür bitti, akıl başa geldi, ömür bitti' yazısını da anlatan Ömer Alp, "Demir tava geliyor. Ama ısınmış, tam kıvamına gelmiş. Kömür bitiyor. İş bitiyor. Mesela demirciye 'Baban vefat etti' haberi gelmiş. Demirci de 'Ocakta demirim var, onu döveyim geliyorum' demiş. Tavında ısınmış çünkü bıraksa hiçbir işe yaramayacak" diye anlattı.

'BİZDEN SONRA BU İŞ AMATÖRCE YAPILACAK'

Mesleğinin artık son demlerini yaşadığını kaydeden Ömer Alp, şöyle konuştu:

"Seri imalat var şimdiki zamanda. El dövmeyle seri imalatın arasında çok fark var. Ben elimde dövdüğüm aleti 100 liraya satıyorum. Seri imalatta 2530 lira. Bu meslek artık bitiyor. Sonrası nasıl olacak; önüne gelen bir zımpara makinesi alacak. Amatörce yapacak. Profesyonelce olmadan. Şu anda bile var. Her yol ve cadde üzerinde zımpara makinesi almış bıçak sürtüyor. Ama profesyonelce değil. Ama bizim mekanımız belli. Adam bıçaktan memnun olmadığı zaman geliyor. Yerimiz ve yurdumuz belli."DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

