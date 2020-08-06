Isparta’nın Uluborlu ilçesinde 4 bina karantinaya alındı

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Isparta’nın Uluborlu ilçesinde 4 kişinin Covid19 testi pozitif çıkması üzerine 4 bina karantina altına alındı.

Isparta’nın Uluborlu ilçesinde 4 kişinin Covid19 testi pozitif çıkması üzerine 4 bina 14 gün süreyle karantinaya alındı. Sağlık İl Müdürlüğü ekipleri de bölgede filyasyon çalışması gerçekleştirdi. Konuyla ilgili Uluborlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemizde 4 pozitif vaka görülmüş olup, vaka sayısının artacağı öngörüldüğünden İlçe Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 24. Maddesi gereğince 06.08.2020 Tarih ve 8/2 Sayılı karar ile Coronavirüs hastalığı (Covid19) salgınının yayılımının önlenmesi amacı ile Kösehasan Mahallesinde 4 adet bina 14 gün süre ile karantina altına alınmıştır” denildi.

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