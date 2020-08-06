Isparta’nın Uluborlu ilçesinde 4 bina karantinaya alındı

Isparta’nın Uluborlu ilçesinde 4 kişinin Covid19 testi pozitif çıkması üzerine 4 bina karantina altına alındı.
Isparta’nın Uluborlu ilçesinde 4 kişinin Covid19 testi pozitif çıkması üzerine 4 bina 14 gün süreyle karantinaya alındı. Sağlık İl Müdürlüğü ekipleri de bölgede filyasyon çalışması gerçekleştirdi. Konuyla ilgili Uluborlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemizde 4 pozitif vaka görülmüş olup, vaka sayısının artacağı öngörüldüğünden İlçe Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 24. Maddesi gereğince 06.08.2020 Tarih ve 8/2 Sayılı karar ile Coronavirüs hastalığı (Covid19) salgınının yayılımının önlenmesi amacı ile Kösehasan Mahallesinde 4 adet bina 14 gün süre ile karantina altına alınmıştır” denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.