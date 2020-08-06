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Isparta’nın Uluborlu ilçesinde 4 bina karantinaya alındı

İHA

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde 4 kişinin Covid19 testi pozitif çıkması üzerine 4 bina karantina altına alındı.

Isparta’nın Uluborlu ilçesinde 4 bina karantinaya alındı

Isparta’nın Uluborlu ilçesinde 4 kişinin Covid19 testi pozitif çıkması üzerine 4 bina karantina altına alındı.
Isparta’nın Uluborlu ilçesinde 4 kişinin Covid19 testi pozitif çıkması üzerine 4 bina 14 gün süreyle karantinaya alındı. Sağlık İl Müdürlüğü ekipleri de bölgede filyasyon çalışması gerçekleştirdi. Konuyla ilgili Uluborlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemizde 4 pozitif vaka görülmüş olup, vaka sayısının artacağı öngörüldüğünden İlçe Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 24. Maddesi gereğince 06.08.2020 Tarih ve 8/2 Sayılı karar ile Coronavirüs hastalığı (Covid19) salgınının yayılımının önlenmesi amacı ile Kösehasan Mahallesinde 4 adet bina 14 gün süre ile karantina altına alınmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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